'Mbappé é um jogador fora do comum', comemora Deschamps

Kylian Mbappé "é um jogador fora do comum", comemorou o técnico da França, Didier Deschamps, após os dois gols de seu capitão, que ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro da história da seleção francesa, na vitória sobre o Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira (16), na primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo.

"Ainda haverá quem o critique, mas ele é um jogador fora do comum. Nem tudo correu como ele esperava, mas com uma única jogada ele tem a capacidade de fazer seu time vencer. Como capitão, ele faz muito pelo grupo, mesmo que alguns possam considerá-lo egoísta", disse Deschamps na entrevista coletiva pós-jogo no MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey.

"Estou muito feliz por ele. Ele não tinha marcado nos jogos de preparação, mas bater o recorde em uma Copa do Mundo tem mais repercussão", acrescentou o treinador sobre Mbappé, que agora tem 58 gols pelos 'Bleus', superando os 57 de Giroud.

"É bom vencer este primeiro jogo contra uma seleção senegalesa muito boa. Tivemos algumas dificuldades. Foi nossa estreia na Copa do Mundo contra uma equipe muito bem organizada defensivamente e capaz de contra-atacar rapidamente", analisou Deschamps.

"No segundo tempo, melhoramos bastante com a mudança de posição do Michael Olise, que passou a jogar mais no meio-campo, o que proporcionou mais conexão. Graças às suas recepções e passes, encontramos os atacantes. Quanto mais ele toca na bola, melhor", explicou.

"Estou muito satisfeito por termos vencido este primeiro jogo porque, dada a configuração do grupo, era muito importante", concluiu.