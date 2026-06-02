Marta Kostyuk vence confronto ucraniano e vai desafiar Andreeva na semifinal em Roland Garros

Kostyuk celebra vitória. DIMITAR DILKOFF / AFP

A ucraniana Marta Kostyuk será a adversária da russa Mirra Andreeva, em uma das semifinais do Aberto da França.

Nesta terça-feira (2), em Roland Garros, a atual número 15 do ranking da WTA venceu sua compatriota Elena Svitolina, sétima do mundo, por 2 a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2, em uma hora e 49 minutos de jogo.

Esta será a primeira vez na carreira que Kostyuk disputará uma semifinal de Grand Slam. No saibro de Paris, seu melhor resultado até então havia sido obtido em 2021, quando parou nas oitavas de final, eliminada pela polonesa Iga Świątek.

Na atual campanha em Roland Garros, Kostyuk deu o troco e eliminou Świątek, na mesma fase, impedindo a adversária de seguir na busca pelo quinto título no torneio.

Em 2026, a ucraniana acumula 17 vitórias seguidas, sendo uma pela Billie Kean King Cup e outras 16 no circuito, que lhe renderam os títulos do WTA 250 de Rouen (França) e do WTA 1000 de Madri (Espanha), quando derrotou justamente Andreeva na decisão.

Ucrânia x Rússia

A semifinal promete ser tensa, já que Marta Kostyuk, assim como Elina Svitolina e outras tenistas ucranianas mantém posição ativa nas questões ligadas à invasão da Rússia no território de seu país e nem sequer cumprimentam jogadoras russas e bielorrussas, por conta do conflito.