Marrocos vence Países Baixos nos pênaltis e vai às oitavas da Copa

O Marrocos derrotou os Países Baixos nos pênaltis nesta segunda-feira (29), após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos do jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Monterrey, no México.
Os marroquinos venceram a 'Oranje' por 3 a 2 nas penalidades, com destaque para a atuação brilhante do goleiro Yassine Bounou, que defendeu a cobrança decisiva de Crysencio Summerville.
Esta foi mais uma eliminação dolorosa nos pênaltis para a 'Laranja Mecânica' em Copas do Mundo, após as quedas nas semifinais de 2014, no Brasil, e nas quartas de final de 2022, no Catar, ambas contra a Argentina.
Durante grande parte da partida, a seleção marroquina pressionou em direção à meta holandesa, impulsionada pela maioria dos 51.243 torcedores presentes no Estádio de Monterrey.
No entanto, o gol que abriu o placar foi marcado por Cody Gakpo, que recentemente anunciou a perda do filho que esperava com sua companheira.
Gakpo marcou aos 72 minutos, aproveitando uma sobra e mandando a bola para o fundo da rede adversária.
Quando parecia que os holandeses iriam se classificar, o zagueiro Issa Diop empatou para o Marrocos com um gol de cabeça nos acréscimos (90'+1).
As duas equipes buscaram o gol durante a prorrogação, mas o placar permaneceu inalterado.
Escalações:
Países Baixos: Bart Verbruggen - Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (cap), Nathan Aké (Teun Koopmeiners 71') - Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch (Quinten Timber 86'), Frenkie De Jong (Marten de Roon 110'), Micky van de Ven (Jorrel Hato 87') - Crysencio Summerville, Brian Brobbey (Wout Weghorst 71') - Cody Gakpo (Justin Kluivert 113').
Técnico: Ronald Koeman.
Marrocos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Chadi Riad (Anass Salah-Eddine 76'), Noussair Mazraoui - Brahim Díaz (Gessime Yassine 79'), Neil El Aynaoui - Azzedine Ounahi (Soufiane Rahimi 87'), Ayyoub Bouaddi (Samir el Mourabet 79'), Bilal el Khannous (Chemsdine Talbi 87') - Ismael Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.
* AFP