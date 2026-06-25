Marrocos vence Haiti (4-2) e passa em segundo no grupo do Brasil na Copa

O público em Atlanta presenciou um jogo eletrizante e com muitas chances de gol nesta quarta-feira (24), na vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, que garantiu a seleção africana nos 16-avos da Copa do Mundo como segunda colocada do Grupo C, o mesmo do Brasil, que avançou em primeiro.

Os haitianos, que chegaram para a partida já eliminados, ficaram à frente no placar duas vezes, graças a um gol contra do goleiro marroquino Yassine Bounou (10') e um de Wilson Isidor (43'), com os 'Leões do Altas' reagindo com o capitão Achraf Hakimi (39') e Ismael Saibari (45'+1).

No segundo tempo, Soufiane Rahimi (78'), que entrou em campo para reforçar o ataque, fez o terceiro do Marrocos e deu a assistência para Gessime Yassine (89') fechar o placar.

"Preciso rever o jogo para ver o que precisa ser melhorado, mas, se sofremos aqueles gols, é porque houve coisas que não fizemos bem. Vamos tentar corrigir isso", disse Hakimi, eleito o melhor jogador da partida.

O Brasil, que derrotou a Escócia por 3 a 0 em jogo simultâneo disputado em Miami, avançou na liderança da chave com os mesmos 7 pontos da seleção marroquina, mas com vantagem no saldo de gols.

Na próxima segunda-feira, o Marrocos volta a campo pela fase de 16-avos contra o vencedor do Grupo F, atualmente liderado pela Holanda.

Em um clima festivo nas arquibancadas do Estádio de Atlanta, que teve a presença de 68.239 espectadores, o jogo contou com duas equipes que dispensaram o meio-campo para empolgar a torcida com constantes chegadas na área.

O Haiti abriu vantagem duas vezes. No primeiro gol, Isidor finalizou de calcanhar e a bola desviou no goleiro Bounou antes de entrar.

No segundo, o próprio Isidor acertou um foguete no ângulo, após uma falha de Brahim Díaz na saída de bola.

- Saibari segue brilhando -

O Marrocos, que poupou sua joia de 18 anos, Ayyoub Bouaddi, reagiu primeiro com um gol de Hakimi, aproveitando rapidamente uma falha do goleiro Johny Placide, que até aquele momento vinha salvando a seleção caribenha na partida.

O 2 a 2 saiu dos pés de Saibari, que com faro de gol mostrou que o técnico Mohamed Ouahbi acertou ao escalá-lo como centroavante.

O jogador do PSV Eindhoven, que segundo a imprensa está na mira do Bayern de Munique, marcou nos três jogos da seleção marroquina nesta primeira fase do Mundial.

Na reta final, Rahimi foi decisivo marcando o terceiro gol e passando a bola para Yassine só empurrar par as redes.

"Estou decepcionado do ponto de vista dos resultados, mas não senti que meus jogadores tenham desistido; temia que desmoronássemos após o terceiro gol, mas isso não aconteceu", comentou após a partida o técnico da seleção haitiana, o francês Stéphane Migné.

"Os jogadores incorporaram o espírito do povo haitiano, que não se rende. Representaram o Haiti com dignidade", acrescentou Migné.