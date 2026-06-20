Marrocos vence Escócia (1-0) pelo grupo do Brasil na Copa

O Marrocos derrotou a Escócia por 1 a 0 nesta sexta-feira (10), em Foxborough, próximo de Boston, graças a um gol de Ismael Saibari com um minuto de jogo.
Atacante do PSV Eindhoven, Saibari, que segundo a imprensa europeia está na mira do Bayern de Munique, disparou um chute à queima-roupa para marcar após um ótimo passe de Brahim Díaz.
Com a vitória, a seleção marroquina soma quatro pontos e assume a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo do Brasil. Os escoceses vêm em segundo, com três pontos.
A Seleção Brasileira, em terceiro com um ponto, ainda pode terminar esta segunda rodada como líder da chave dependendo do seu resultado contra o Haiti, ainda neste sábado, na Filadélfia.
O entrosamento entre Saibari e Díaz já foi decisivo na estreia dos 'Leões do Atlas', o empate em 1 a 1 com o Brasil, com o primeiro marcando o gol e o segundo dando a assistência.
A Escócia, que na primeira rodada venceu o Haiti por 1 a 0, fez alterações para se proteger nas laterais, especialmente no lado de Achraf Hakimi.
Mas o plano do técnico Steve Clarke foi por água abaixo com apenas 72 segundos de bola rolando, até o chute certeiro de Saibari.
O Marrocos assumiu o controle, mas não conseguiu aumentar a vantagem.
Bilal El Khannouss desperdiçou uma oportunidade muito clara com um chute para fora.
A Escócia pressionou perto do intervalo, porém sem criar perigo para o goleiro Yassine Bounou.
No segundo tempo, os marroquinos voltaram a tomar a iniciativa e quase chegaram ao segundo gol em uma cabeçada de El Khannouss.
E assim foi até o final: Marrocos no controle, mas sem efetividade, e a Escócia sem poder de fogo, com alguns bons momentos isolados.
Na próxima quarta-feira, no terceiro e último jogo da fase de grupos, Marrocos enfrentará o Haiti, enquanto a Escócia encara o Brasil.
Escalações:
Escócia: Angus Gunn - Nathan Patterson (Tony Ralston, 89'), Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson - John McGinn (Ross Stewart, 89'), Ryan Christie (Kenny McLean, 71'), Scott McTominay, Lewis Ferguson, Kieran Tierney (Ben Gennon-Doak, 60') - Che Adams (Lyndon Dykes, 71'). Técnico: Steve Clarke.
Marrocos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraouni - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui - Brahim Díaz (Ayoube Amaimouni, 84'), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, 90'), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, 84') - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, 84'). Técnico: Mohamed Ouahbi.
* AFP