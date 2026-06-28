Marcus D'Almeida é ouro e Brasil encerra Pan de Tiro com Arco com três medalhas

O Brasil encerrou sua campanha no Campeonato Pan Americano de Tiro com Arco, realizado em Tlaxcala, México, com três pódios.
Neste domingo (28), Marcus D'Almeida se sagrou campeão do arco recurvo. Na decisão, ele superou o canadense Eric Peters por 6 a 0 (30/28, 29/28, 28/25).
O bronze ficou com o mexicano Matías Grande, que superou o brasileiro Matheus Gomes por 6 a 4 (26/28, 28/27, 29/29, 27/27 e 28/27).
Bronzes
Esta foi a segunda medalha de Marcus D'Almeida na competição. Antes, ele havia sido bronze nas duplas mistas do arco recurvo, ao lado de Ana Luiza Caetano.
Na disputa por um lugar no pódio, eles venceram os canadenses Eric Peters e Virginie Chénier por 5 a 3 (36/37, 37/37, 39/36 e 37/34).
O ouro ficou os mexicanos Matías Grande e Alejandra Valencia, que derrotaram os estadunidenses Jennifer Mucino e Brady Ellison.
Ana Luiza Caetano, Ane Marcelle dos Santos e Isabelle Estevez garantiram o bronze na disputa por equipes femininas do arco recurvo, após superaram as colombianas Ana María Rendón, Isabella Forero e Tania Arias.
As campeãs foram as estadunidenses Casey Kaufhld, Jennifer Mucino e Olivia Martin, que derrotaram as mexicanas Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz e Alejandra Valencia.