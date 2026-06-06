Marcel Granollers e Horacio Zeballos são bicampeões de duplas em Roland Garros

Granollers (E) e Zeballos (D) com o troféu de campeões. ALAIN JOCARD / AFP

Principais favoritos ao título, o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos conquistaram neste sábado (6), o bicampeonato de duplas de Roland Garros.

Na decisão, eles derrotaram o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten, com um duplo 6/4, em uma hora e 16 minutos de jogo.

Com a vitória, Granollers e Zeballos se tornaram a quinta dupla masculina a levantar o troféu de Roland Garros em anos consecutivos.

— Isto faz parte de uma longa jornada juntos. É um período maravilhoso que estamos vivendo, não só nos torneios, mas também em todos os dias de treino. Espero que possamos continuar juntos por muito tempo. Tenho 41 anos e este é um dos melhores momentos da minha carreira, então nunca é tarde demais para ninguém — afirmou Zeballos.

Pela conquista em Paris, o espanhol e o argentino faturaram 600 mil euros (R$ 3,5 milhões) e os vices de 300 mil (R$ 1,7 milhão).

Mas apesar do vice, Heliövaara e Patten irão comemorar o fato de assumirem a liderança do ranking mundial da especialidade, na próxima segunda-feira (8), enquanto Zeballos e Granollers cairão para terceiro e quarto, respectivamente.