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Maratona do Rio abre portas para estrangeiros e mira status de Major: "Colocar o evento no patamar mais alto"

Mais de 4 mil pessoas de fora do Brasil estão presentes no evento; público total nos quatro dias chega a 70 mil atletas

Nicholas Lyra

Direto do Rio de Janeiro

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