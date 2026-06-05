Maratona do Rio abre portas para estrangeiros e mira status de Major: "Colocar o evento no patamar mais alto"

Evento deverá contar com 70 mil atletas profissionais e amadores. Maratona do Rio / Divulgação

O patamar mais alto. É isso que a Maratona do Rio, que chega a sua 24ª edição em 2026, tem na alça de mira. E o objetivo é o "olimpo" das provas de rua: o status de Major.

O grupo é composto por, agora, sete provas. São elas as Maratonas de Chicago, Londres, Boston, Nova York, Berlim, Tóquio e Sidney (esta desde 2024).

Para atingir a meta, um caminho abre portas para o outro. E o primeiro desses objetivos estratégicos é abrir as portas para estrangeiros.

Em 2025, o número de atletas estrangeiros foi de 700 inscritos. No ano de 2026, são mais de 4,3 mil participantes de fora do Brasil. Argentina, Chile e Estados Unidos estão entre os maiores públicos presentes no Rio em 2026.

O head de produtos da Maratona do Rio, Pedro Pereira, explica que, para isso, é feito um trabalho em conjunto com agências de turismo esportivo.

Pedro Pereira, head de produto da Maratona do Rio. Maratona do Rio / Divulgação

— Estamos mirando levar esse número para a casa dos 10 mil. Não só do Brasil, mas do mundo todo — comentou.

O sonho da Major

Alcançar o status de Major é algo que não depende da prova. É preciso abrir uma vaga na organização internacional — algo que aconteceu pela primeira vez com a prova de Sidney, há dois anos. Atualmente, Shangai participa de uma série de avaliações para atingir o patamar.

— Temos que fazer uma ação em diferentes frentes. Técnica, operacional, e essa internacionalização da prova. E buscando as referências que temos — afirmou Pereira.

O formato de festival facilita a busca. O evento, que ocorre na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, permite que mais de 70 mil atletas participem de todas as categorias (5, 10, 21 e 42 quilômetros). Com uma experiência completa: música, shows e ativações de marcas.

— Não há uma vaga aberta. Temos esse sonho. Fica faltando uma prova na América do Sul. Quando esse momento chegar, queremos estar prontos. O que existe é o nosso sonho — projetou.

A busca por atletas de elite também faz a diferença. São mais de 30, de diferentes cantos do mundo. A Maratona do Rio sonha com a expectativa de recorde em solo brasileiro, com 2h08min como tempo-alvo.

— Todo mundo quer estar na Maratona do Rio, sentir essa energia e ver o que a gente faz por aqui — afirmou.

Os próximos passos

Mesmo antes do fim dos eventos principais, a organização já trabalha pensando nas edições do ano que vem — e nas seguintes. Com as capacidades técnicas e operacionais das distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros atingidas, o foco será em ampliar os 42 quilômetros.

— Esse formato está consolidado. Agora, vamos buscar atingir mais atletas internacionais e de elite. Nosso foco, agora, é crescer a maratona — afirmou,

Neste sábado (6), ocorre a largada da meia-maratona, no Leblon. No domingo (7), a largada dos 42.195m, na praia da Reserva.

Serviço - 24ª Maratona do Rio

21km

Data: sábado (6/6), às 5h30min

sábado (6/6), às 5h30min Largada: Praia do Leblon

42km

Data: domingo (7/6), às 5h

domingo (7/6), às 5h Largada: Praia da Reserva

Retirada de kits (na Marina da Glória)

Sexta-feira (5/6) — 10h às 19h

Sábado (6/6) — 12h às 17h