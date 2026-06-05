Maja Chwalinska x Mirra Andreeva pela final de Roland Garros: horário e onde assistir

Mirra Andreeva e Maja Chwalinska se enfrentam neste sábado (6) na quadra Philippe Chatrier, não antes das 10h, em busca do título inédito de Roland Garros na categoria simples feminina.
As tenistas duelam pela primeira vez em busca do título inédito. Para chegar na decisão, a russa Mirra Andreeva eliminou na semifinal a ucraniana Marta Kostyuk por 2 sets a 0 nesta quinta-feira (4).
Já a polonesa Maja Chwalinska garantiu vaga na final após eliminar a russa Diana Shnaider, por 2 sets a 0, também nesta quinta-feira (4).
Esta é a primeira final de Roland Garros das duas tenistas. A polonesa de 24 anos pode se tornar a segunda jogadora da história na Era Aberta a conquistar um título de Grand Slam após passar pelo qualifying.
Enquanto Chwalinska tornou-se a quinta jogadora mais jovem a alcançar uma decisão de Roland Garros nos últimos 30 anos.
Horário e onde assistir Maja Chwalinska x Mirra Andreeva
- Horário: Não antes das 10h.
- Onde assistir: ESPN e Disney+.
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