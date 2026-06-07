Luiza Fullana vence Aberto de Brasília e conquista seu sexto título

Fullana e o sexto troféu de sua carreira. Guilherme Frederick / Divulgação

A brasiliense Luiza Fullana conquistou, em casa, o título do Aberto de Brasília – ITF W15. Na decisão, neste domingo (7), na Arena Mané Garrincha, ela venceu a paulista Marjorie Souza em três sets, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/2, após duas horas e 22 minutos de partida.

Foi o primeiro título de Luiza na temporada e o sexto da carreira. A tenista de 25 anos, atualmente número 516 do mundo, deve ganhar duas posições no ranking da WTA.

— Estou muito feliz com esse título. A Marjorie jogou super bem, foi um jogo muito difícil, mas fico feliz por termos feito uma final entre duas brasileiras, vindo de uma semana tão especial. Acho que estamos fazendo história. Também foi incrível poder contar com a torcida da minha família, dos meus amigos e das pessoas que estão comigo no dia a dia. Muita gente veio me ver e consegui sentir toda essa energia durante a partida. Estou muito feliz com o resultado — comemorou LuizaFullana.

Duplas

A final de duplas reuniu quatro estrangeiras. A boliviana Noelia Zeballos e a equatoriana Camila Romero levaram a melhor sobre a colombiana Maria Herazo e a argentina Francesca Matioli, parciais de 6/4 e 6/1, e ficaram com o título.



