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De olho na final
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Luisa Stefani projeta revanche na semi de duplas de Roland Garros: "Perdi para elas em Miami e aqui no ano passado"

Brasileira e canadense Gabriela Dabrowski enfrentarão tcheca Kateřina Siniaková e  estadunidense Taylor Townsend

André Silva

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