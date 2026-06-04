Luisa Stefani projeta revanche na semi de duplas de Roland Garros: "Perdi para elas em Miami e aqui no ano passado"

Pela quarta vez na carreira, Luisa Stefani irá disputar uma semifinal de duplas femininas em um Grand Slam. Nesta sexta-feira (5), ela e a canadense Gabriela Dabrowski vão enfrentar as principais favoritas ao título de Roland Garros, a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend. A partida será a segunda do dia, na quadra Simonne-Mathieu, e deve iniciar por volta das 8h30min (de Brasília).
A paulista de 28 anos já esteve nesta fase no US Open de 2021, quando teve que abandonar a partida ao sofrer uma grave lesão no joelho direito, e no Australian Open de 2026, ao lado de Dabrowski, e também com a estadunidense Jennifer Brady no US Open de 2023, mas ainda não chegou a uma final.
Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi, Stefani tem um título de duplas mistas, com o gaúcho Rafael Matos, na Austrália em 2023, e um vice, com o britânico Joe Salisbury, em Wmbledon, no ano passado. Nas mistas ela também foi semifinalista do Australian Open deste ano, com o salvadorenho Marcelo Arévalo.
— É encarar a revanche contra Townsend e Siniaková tanto de Miami (2026), quanto no ano passado quando perdi aqui para elas nas oitavas — projeta a brasileira que no momento está chegando ao quinto lugar no ranking da especialidade, mas que poderá se tornar a número 4, em caso de título em Paris.
Se chegar à decisão do Aberto da França, Luisa Stefani será a terceira brasileira a decidir um torneio de duplas femininas em Grand Slam. Antes, Marias Esther Bueno ganhou 11 títulos em 16 finais e Bia Haddad Maia foi vice do Australian Open de 2022.
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