Luisa Stefani perde nas quartas de final do WTA 500 de Londres

Stefani é número 7 do ranking. Daniel Kiernan / Divulgação/Queen's Club

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram eliminadas nas quartas de final de duplas do WTA 500 de Londres, na Inglaterra.

O tradicional torneio disputado no Queen's Club abre a temporada de grama e dá início à preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do calendário.

Nesta sexta-feira (12), elas perderam para as estadunidenses Iva Jovic e McCartney Kessler por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (5-7) e 10-7, em uma hora e 44 minutos de jogo.