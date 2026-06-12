Luisa Stefani perde nas quartas de final do WTA 500 de Londres

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram eliminadas nas quartas de final de duplas do WTA 500 de Londres, na Inglaterra.
O tradicional torneio disputado no Queen's Club abre a temporada de grama e dá início à preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do calendário.
Nesta sexta-feira (12), elas perderam para as estadunidenses Iva Jovic e McCartney Kessler por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (5-7) e 10-7, em uma hora e 44 minutos de jogo.
Com a vitória, as tenistas dos Estados Unidos se classificaram para as semifinais, onde enfrentarão a alemã Laura Siegemund e a canadense Leylah Fernandez, que foram beneficiadas pela desistência da também canadense Victoria Mboko, lesionada, que fazia parceria com a estadunidense Serena Williams, que voltou às quadras no torneio britânico.