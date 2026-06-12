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Luisa Stefani perde nas quartas de final do WTA 500 de Londres

Stefani e Dabrowski caíram após disputa equilibrada contra as estadunidenses Jovic e Kessler, em partida definida no match tiebreak por 10-7

André Silva

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