Luisa Stefani perde na semifinal de duplas de Roland Garros

Dabrowski (E) e Stefani (D) pararam nas principais favoritas. Nora Stankovic / Divulgação

A tão esperada revanche, que daria a Luisa Stefani sua primeira final de duplas femininas em um Grand Slam terá que ser adiada. Nesta sexta-feira (5), ela e a canadense Gabriela Dabrowski foram dominadas pela tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend, em uma das semifinais de Roland Garros, e perderam por 6/0 e 6/1, em apenas uma hora de jogo.

Campeãs em Wimbledon em 2024 e do Australian Open de 2025, Siniaková e Townsend não encontraram dificuldades na partida e quebraram todos os saques feitos por Stefani. O único game vencido pela dupla da brasileira, foi o primeiro do segundo set, quando Dabrowski sacou.

Os números mostraram o domínio das cabeças de chave número 1. Elas venceram 90% dos pontos jogados com o primeiro saque e 60% na devolução dos saques de Stefani e Dabrowski, que marcaram 11 winners (bolas vencedoras) contra 22 das rivais.