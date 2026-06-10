Luisa Stefani passa pela estreia nas duplas do WTA 500 de Londres

Stefani e Dabrowski garantiram vaga nas quartas. WTA / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani estreou com vitória, na chave de duplas do WTA 500 de Londres, disputado no tradicional Queen's Club desde 1890.

Luisa e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a japonesa Miyu Kato e a russa Liudmila Samsonova, que fez parceria com Bia Haddad Maia em Roland Garros. As parciais da vitória das cabeças de chave número 2 foram de 6/3 e 6/2, em 63 minutos.

Em todo o jogo, Stefani e Dabrowski ganharam 79% dos pontos jogados com o primeiro saque e 65%, com o segundo. Elas salvaram as três chances de break que as adversárias tiveram e conseguiram quebrar as rivais em três oportunidades.

Na próxima fase, brasileira e canadense vão encarar as estadunidenses Iva Jovic e McCartney Kessler. Caso vençam estarão classificadas para as semifinais e poderão encontrar Serena Williams e a canadense Victoria Mboko.