Luisa Stefani garante vaga nas quartas de final de duplas em Roland Garros e atinge melhor ranking da carreira

Pela primeira vez na carreira, a brasileira Luisa Stefani está classificada para as quartas de final de duplas femininas em Roland Garros.
Nesta segunda-feira (1º), a paulista e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e a estadunidense Quinn Gleason por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4, após uma hora e 27 minutos de jogo.
Cabeças de chave número 4, Stefani e Dabrowski vão enfrentar nas quartas de final, uma dupla de muita experiência, formada pela russa Vera Zvonareva, 41 anos, e a alemã Laura Siegemund, 38, que nas duas últimas rodadas sequer entraram em quadra em virtude de desistências das adversárias.
O desempenho no Aberto da França está dando para Luisa Stefani o melhor ranking de sua carreira. Ela está saindo da nona para a quinta colocação, duas posições atrás de Gabriela Dabrowski.
Na corrida para o WTA Finals, que irá garantir as oito melhores duplas para a disputa do último torneio do ano, a brasileira e a canadense ocupam a terceira posição e em caso de título podem assumir a primeira posição.