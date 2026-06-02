Luisa Stefani é semifinalista de duplas em Roland Garros

Stefani (E) e Dabrowski (D) disputarão terceira semifinal de Slam da dupla. Nora Stankovic / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani está nas semifinais de duplas femininas de Roland Garros. Nesta terça-feira (2), ela e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemund por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 52 minutos e garantiram a classificação.

Esta será a segunda semifinal de Grand Slam da parceria no ano, após caírem para a cazaque Elena Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić no Australian Open.

O próximo desafio de Stefani e Dabrowski será diante das principais favoritas ao título, a tcheca Kateřina Siniaková, três vezes campeã da chave em Paris, e a estadunidense Taylor Townsend, vice em 2023.

Siniaková e Townsend chegaram às semifinais com apenas um set perdido em quatro jogos. Nesta terça, elas derrotaram a belga Magali Kempen e a eslovena Andreja Klepač, parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e 11 minutos de partida.

Esta será a quarta semifinal de duplas femininas de Luisa Stefani em um Grand Slam. Além do Australian Open deste ano, ela também chegou a esta fase em 2021, no US Open, jogando com Dabrowski, e acabou desistindo após sofrer uma grave lesão no joelho direito durante a partida contra as estadunidenses Coco Gauff e Caty McNally e em 2023, mais uma vez nos Estados Unidos, quando ela e a local Jennifer Brady pararam em Zvonareva e Siegemund.

Com a atual campanha, Luisa Stefani está ganhando quatro posições e chegando ao quinto lugar no ranking de duplas da WTA, o melhor resultado de sua carreira. Se for campeã passará ao terceiro lugar.