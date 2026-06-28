Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título de duplas em Eastbourne

Dabrowski (E) e Stefani (D), com o trfoéu de campeãs. Lexus Eastbourne Open / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani conquistou o terceiro título da temporada neste domingo (28). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, elas derrotaram as tchecas Jesika Malečková e a Miriam Škoch na final de duplas do WTA 250 de Eastbourne e levaram o troféu. A partida terminou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

O jogo estava programado para o sábado (27), mas precisou ser adiado para domingo por conta da chuva que atingiu a competição. A dupla entre a brasileira e a canadense já rendeu os títulos do WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo nesta temporada. Em outros anos, elas conquistaram o WTA 1000 de Montreal, em 2021, e o WTA 250 de Chennai, em 2022.

No torneio de preparação para Wimbledon, Luisa e Gabriela fizeram uma boa campanha na grama e confirmaram o entrosamento.

Com mais uma conquista, Luisa Stefani chegou ao 16º título na carreira e o segundo na grama, após levar o WTA 500 de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia em 2023.

— Super feliz com o título em Eastbourne, ótimo jogo para fechar a semana com chave de ouro. Primeiro set muito limpo da nossa parte, sacando bem, segundo set também, finalizamos muito bem nos últimos games. Ótimos dias aqui em Eastbourne, bons desafios, feliz de como encaramos cada jogo e nos preparamos para executar e performar não só essa semana para chegarmos confiantes em Wimbledon — projeta a paulista.