Luisa Stefani é finalista do WTA 250 de Eastbourne

Stefani (de frente )e Dabrowski buscam terceiro título no ano. GLYN KIRK / AFP

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estão classificadas para as final do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Nesta sexta-feira (26), elas venceram a estadunidense Asia Muhammad e a húngara Fanny Stollár por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

Terceira melhor dupla da temporada, Stefani e Dabrowski vão em busca do terceiro título de 2026, depois de vencerem em Estrasburgo e Dubai.

O jogo

Muhammad e Stollar começaram em vantagem no primeiro set com uma quebrando terceiro game, mas a brasileira e a canadense devolveram a quebra logo em seguida e venceram quatro games seguidos, para sair de 1/2 para 5/2. Logo depois, elas fecharam em 6/3 e ficaram a um set da decisão.

No segundo set, Stefani e Dabrowski mais uma vez começaram atrás e tiveram 2/4 contra. Mais uma vez, as cabeças de chave número 1 do torneio se recuperaram e com duas quebras seguidas, venceram quatro games seguidos e garantiram a vaga.

— Ótimo jogo hoje (sexta). Era um confronto difícil. Elas (Muhammad e Stollár) sacam bem e a gente sabia que era importante pressionar sempre os games de saque delas. Acho que nós sacamos superbem e nos dois sets, quando fomos quebradas, devolvemos as quebras em seguida, o que é super importante, ficar sempre próximo, mantendo a pressão — disse Stefani sobre a partida.

A tenista brasileira ainda falou sobre as condições climáticas que tem interferido nas partidas, com vento e chuva.

— Condições bem difíceis no começo do jogo, muito vento. Tivemos uma pausa por causa da chuva, que dá uma quebrada no ritmo. Mas depois de voltar foi um excelente final, com quatro games seguidos para fechar o jogo — afirmou a atual número 7 do mundo.

Próximas adversárias

Na decisão, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vão encarar as vencedoras da partida entre as tchecas Jesika Malečková e a Miriam Škoch e a parceria da holandesa Isabelle Haverlag e da britânica Maia Lumsden.



