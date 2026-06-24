Luisa Stefani avança às semifinais de duplas do WTA de Eastbourne 

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski estão classificadas para as semifinais do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O torneio disputado em quadra de grama é preparatório para Wimbledon.
Nesta quarta-feira (24), as cabeças de chave número 1 derrotaram a japonesa Miyu Kato e a russa Kamilla Rakhimova por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-5), em uma hora e 24 minutos de jogo.
Luisa tem apenas um título na grama, em Berlim em 2023, quando formou parceria com a francesa Caroline Garcia.
As adversárias na semifinal serão definidas no confronto entre as cabeças de chave 4, a estadunidense Asia Muhammad e a húngara Fanny Stollár, e a dupla da estoniana Ingrid Neel e da mexicana Giuliana Olmos.
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estão em terceiro no ranking da temporada, a chamada "Corrida para o WTA Finals", torneio que reunirá aos oito melhores duplas do ano.