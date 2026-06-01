Los Angeles Rams realiza grande troca por um dos melhores defensores da NFL 

Garrett defenderá os Rams na próxima temporada. Reprodução / @NFL / X

Faltam cem dias para a temporada regular da NFL começar, e uma troca movimentou os noticiários nesta segunda-feira (1º). Myles Garrett, um dos melhores defensores da liga de futebol americano, jogará pelo Los Angeles Rams.

O jogador de 30 anos defende o Cleveland Browns desde 2017, quando foi o primeiro selecionado no draft. Os Rams enviaram na troca o defensor Jared Verse, uma escolha de primeira rodada de 2027, uma de segunda de 2028 e uma de terceira de 2029.

A franquia de Los Angeles, que perdeu na final da Conferência Nacional na temporada passada, faz um movimento ousado para buscar o Super Bowl.

Garrett agrega na defesa e em liderança para o elenco, já foi eleito duas vezes o melhor defensor da NFL e quebrou o recorde de sacks em uma temporada, com 23.

Os Browns recebem um defensor de 25 anos e com bastante talento. Verse teve 7.5 sacks na última temporada e é forte contendo o jogo terrestre.