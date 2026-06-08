Longe do título? Spurs terão de fazer algo inédito para conquistarem a NBA

San Antonio Spurs e New York Knicks disputam a final da NBA nesta temporada. A série está 2 a 0 para a franquia de Nova York, que venceu os dois primeiros jogos fora de casa.
Esta é apenas a terceira vez na história que o time com melhor campanha perde as duas primeiras partidas da decisão como mandante. E a desvantagem nunca foi revertida. Os Spurs, do pivô Victor Wembanyama, terão de fazer algo inédito para ficarem com o título.
Casos anteriores
Em 1993, o Phoenix Suns, de Charles Barkley, desafiou o Chicago Bulls, de Michael Jordan. Depois de um 0 a 2, o time do Arizona até venceu duas como visitante, mas teve de aceitar o vice depois de um 4 a 2.
Em 1995, o Orlando Magic, de melhor campanha, enfrentou o Houston Rockets. A franquia de Orlando, do pivô Shaquille O'Neal, foi amplamente dominada e sofreu um 4 a 0.
Na época, a disputa dos playoffs era no formato 2-3-2 (dois jogos na casa da equipe de melhor campanha, dois jogos fora e mais dois jogos em casa), diferente do 2-2-1-1-1 atual.
2 a 0 já foi revertido?
Em 79 finais na história, uma equipe abriu 2 a 0 na série, independentemente do mando de quadra, em 37 oportunidades.
Em apenas cinco temporadas o time que começou atrás se recuperou e ficou com a taça. Todos eles, no entanto, não tinham a melhor campanha e foram superados longe dos seus domínios nos confrontos iniciais.
- (2021) Phoenix Suns 2x4 Milwaukee Bucks
- (2016) Golden State Warriors 3x4 Cleveland Cavaliers
- (2006) Dallas Mavericks 2x4 Miami Heat
- (1977) Philadelphia 76ers 2x4 Portland Trail Blazers
- (1969) Los Angeles Lakers 3x4 Boston Celtics
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar