Liverpool anuncia o espanhol Andoni Iraola como seu novo técnico

O Liverpool confirmou nesta quinta-feira (4) a chegada do técnico espanhol Andoni Iraola, de 43 anos, vindo do Bournemouth, para suceder o holandês Arne Slot, que foi demitido no sábado após uma temporada decepcionante no tradicional clube do norte da Inglaterra.

Os 'Reds' não deram nenhuma indicação sobre a duração do contrato do treinador basco, embora, segundo a imprensa britânica, o acordo seja válido por duas temporadas.

"Não é preciso muito para que o Liverpool seja atraente. O Liverpool é o Liverpool", disse Iraola, citado no comunicado do clube.

"Mas, obviamente, a atmosfera, os torcedores, o clube, os jogadores, a oportunidade de comandar jogadores do mais alto calibre, de lutar por títulos... Não acho que poderia haver algo mais atraente do que isso. Seria difícil encontrar algo melhor", declarou.

O Liverpool vem de uma temporada decepcionante sob o comando de Slot, que levou o clube ao título inglês em 2025, mas se tornou bastante impopular no país devido a resultados que ficaram abaixo das expectativas e a atuações muitas vezes apáticas, um estilo muito distante do DNA do clube.

Ao escolher Iraola, os proprietários apostam em uma filosofia ofensiva caracterizada por uma pressão intensa e ataques frequentemente fulminantes.

Para muitos, isso representa um retorno aos princípios fundamentais da era vitoriosa do clube sob o comando de Jürgen Klopp (2015-2024).