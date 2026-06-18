Liverpool anuncia contratação do atacante da seleção espanhola Víctor Muñoz

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do atacante espanhol Víctor Muñoz, que atualmente disputa a Copa do Mundo pela 'Roja', por um valor estimado por diversos veículos de imprensa em cerca de 45,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 236 milhões na cotação atual).

Muñoz, que vem de uma excelente temporada pelo Osasuna, passou por exames médicos na concentração da Espanha no Tennessee (EUA) e assinou um contrato de seis anos com o clube da Premier League.

O jogador de 22 anos é a primeira contratação do novo técnico dos 'Reds', Andoni Iraola, que substituiu o demitido Arne Slot.

"O Liverpool FC chegou a um acordo para contratar Víctor Muñoz, do Osasuna, sujeito à obtenção satisfatória de permissão de trabalho e da liberação internacional", informou o clube de Anfield em seu site oficial.

O Newcastle mantinha negociações avançadas para contratar Muñoz após vender Anthony Gordon ao Barcelona, enquanto Manchester United e Bayer Leverkusen também foram citados como possíveis destinos do atacante.

No entanto, o Liverpool se mostrou a opção mais atraente para Muñoz, que marcou sete gols e deu cinco assistências em 36 partidas na temporada passada.

Os 'Reds' tiveram de pagar a cláusula de rescisão prevista no contrato do jogador com o clube espanhol.

Muñoz foi revelado pela renomada La Masia, a base do Barcelona, e mais tarde se transferiu para o Real Madrid, onde disputou apenas duas partidas, antes de assinar com o Osasuna em julho de 2025.

Muñoz pode atuar nas duas pontas e ajudará Iraola a suprir a enorme lacuna deixada pela saída de Mohamed Salah ao final da temporada passada.

Ele já defendeu a seleção da Espanha em duas ocasiões, tendo feito sua estreia em março.

Na partida de estreia da Espanha na Copa do Mundo, que terminou empatada contra Cabo Verde, Muñoz acompanhou todo o jogo do banco de reservas.