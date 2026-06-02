Liverpool abre conversas com treinador destaque da Premier League para substituir Slot, diz TV

O Liverpool já iniciou tratativas para ter Andoni Iraola como seu novo treinador da equipe principal. O clube inglês abriu negociações formais com o atual comandante do Bournemouth para assumir a vaga deixada por Arne Slot, que encerrou sua passagem pelos Reds no último sábado, 30.

De acordo com apuração da ESPN, as conversas estão sendo conduzidas por Richard Hughes, diretor esportivo do Liverpool, que vê no treinador espanhol de 43 anos o perfil ideal para liderar o próximo ciclo do clube. A intenção da diretoria é implementar uma proposta de jogo mais intensa e ofensiva, características que marcaram o trabalho de Iraola nas últimas temporadas.

O nome do técnico ganhou força após a campanha histórica realizada pelo Bournemouth na Premier League. Sob seu comando, a equipe terminou a competição entre os seis primeiros colocados da tabela e garantiu vaga em torneios europeus pela primeira vez em sua trajetória.

Ainda segundo a emissora, o Liverpool pretende acelerar o processo de escolha do novo treinador e trabalha para anunciar um substituto antes do início da Copa do Mundo, marcado para o dia 11 de junho.

A possível chegada do espanhol também recebeu elogios de um dos maiores ídolos da história recente do clube. Em entrevista à TNT Sports, o ex-meia e capitão Steven Gerrard destacou o trabalho desenvolvido por Iraola no Bournemouth e ressaltou que a vaga desperta interesse de diversos profissionais de alto nível no futebol mundial.

"Eu acho que ele fez um trabalho fabuloso no Bournemouth. Acho que o estilo dele se encaixaria bem no Liverpool. Mas, vamos direto ao ponto. O Liverpool é um cargo atraente para muitos treinadores de elite em todo o mundo. Não acho que ele será o único nome em consideração. Mas, devido à ligação com o Bournemouth e aos executivos que vieram do Bournemouth para o Liverpool, eles o conhecem muito bem", disse Gerrard.