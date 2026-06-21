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Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca

Piloto lidera a temporada e foi punido por "ação prejudicial aos interesses do esporte"

Estadão Conteúdo

Sergio Neto

Zero Hora

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