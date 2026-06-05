Lesão de Arrascaeta foi "golpe duro" para o Uruguai, diz Bentancur

A lesão muscular de Giorgian De Arrascaea foi um "golpe duro", mas o Uruguai vai trabalhar forte para avançar na Copa do Mundo de 2026 e chegar à fase final com o meia do Flamengo de volta à equipe, disse o volante da 'Celeste' Rodrigo Betancur nesta sexta-feira (5).

Arrascaeta sofreu na terça-feira uma lesão muscular na panturrilha que ameaçou tirá-lo do Mundial, que começa daqui a seis dias. No entanto, o técnico Marcelo Bielsa optou por mantê-lo no elenco.

O Uruguai estreia no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita pelo Grupo H, que também conta com Cabo Verde e a favorita Espanha.

"Foi um golpe duro o que aconteceu com o Giorgian, mas mantê-lo no grupo nos dá força para começar" a Copa, disse Betancur após um evento de despedida da seleção uruguaia de seus torcedores antes da viagem aos Estados Unidos.

O volante do Tottenham, uma das principais peças do meio-campo da 'Celeste', afirmou que Arrascaeta está dando o máximo para se recuperar logo "e nós vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível" para que ele dispute o torneio.

Arrascaeta chegou à concentração do Uruguai ainda se recuperando de uma fratura na clavícula sofrida no jogo do Flamengo contra o Estudiantes de La Plata (1 a 1) pela fase de grupos da Copa Libertadores, em abril.

Apesar da lesão, pela qual o meia precisou passar por cirurgia, Bielsa espera contar com seu camisa 10 no segundo jogo da fase de grupos do Mundial, contra Cabo Verde, no dia 21 de junho.

Ao contrário da maioria das seleções da Copa, o Uruguai não disputou amistosos para se despedir de seus torcedores. Em vez disso, optou por realizar dois eventos voltados para crianças.

"Isso é espetacular. É bom quando essas coisas acontecem porque nós também já fomos crianças", disse Bentancur.

O primeiro evento de despedida aconteceu nesta sexta-feira, no estádio Pando, a 30 km de Montevidéu. Cerca de 600 crianças de times de futebol juvenil bateram bola com os jogadores da seleção uruguaia.

No sábado, mais de 3 mil pessoas vão participar do "abraço Celeste" nas arquibancadas, em uma despedida vai acontecer na cidade de Canelones, a 50 km da capital uruguaia.