Leila Pereira: 'Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deixou aberta a possibilidade de assumir um novo papel no futebol após encerrar sua trajetória à frente do clube paulista. Em entrevista ao podcast Pod I, apresentado pela jornalista Andréia Sadi, a dirigente afirmou que pode se tornar proprietária de uma equipe no futuro.

Questionada se trabalharia em outro clube depois do Palmeiras, Leila descartou a hipótese no momento, mas revelou que enxerga com bons olhos o modelo de gestão empresarial no futebol.

"Não iria para outro clube, por enquanto não. Mas vou te falar uma coisa, Andréia: como eu te falei, eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube", afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A dirigente também indicou que o modelo de aquisição de um clube lhe parece mais atrativo do que disputar eleições e processos políticos internos, comuns nas associações esportivas: "Você não precisar pedir voto. Eu não tenho mais essa paciência", afirmou durante a conversa.

Leila, porém, evitou estabelecer qualquer prazo para que isso aconteça e ressaltou que sua trajetória no futebol foi construída a partir de oportunidades que surgiram ao longo dos anos.

"Não sei. Porque às vezes... deixa eu te falar uma coisa, Andréia. As coisas surgem na vida da gente. Como Palmeiras, ser patrocinadora do Palmeiras, ser conselheira. Você acha que há 15 anos atrás eu imaginei? Não", comentou.

Ao lembrar sua relação com o clube, a presidente destacou que não planejou ocupar os cargos que exerceu no Palmeiras. Segundo ela, sua chegada ao futebol aconteceu de forma gradual, desde o patrocínio da equipe até a presidência.

"Na minha vida, a vida apresenta as oportunidades para você", disse. A dirigente ainda utilizou uma metáfora ligada ao futebol para explicar sua forma de encarar novos desafios.

"Eu costumo dizer que a vida é um grande meia. A vida passa bola para você. Você tem que chutar forte. Eu chuto forte, eu não perco gol. Eu sou uma boa centroavante", completou.