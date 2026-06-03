Leclerc renova contrato e estende 'sonho' de pilotar pela Ferrari

O piloto monegasco Charles Leclerc continuará fazendo parte da família Ferrari, depois de assinar um contrato com duração indeterminada, anunciou a equipe italiana nesta quarta-feira (3), antes do Grande Prêmio de Mônaco.

"Ser piloto da Ferrari é um sonho, mas também uma responsabilidade que sempre encarei de forma séria. Continuarei dando absolutamente tudo o que tenho para retribuir à equipe no mais alto nível, por todos em Maranello, especialmente os torcedores, cuja paixão é o coração da Scuderia", escreveu Leclerc em comunicado da construtora mais antiga da Fórmula 1.

"Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e renovar com ele é algo completamente natural", afirmou o diretor da equipe, o francês Frédéric Vasseur, que conhece Leclerc desde o início de sua carreira na Sauber em 2018.

O monegasco de 28 anos chegou à Ferrari em 2019, com uma primeira vitória no GP da Bélgica. Ele venceu oito corridas no total, a mais recente em 2024, na Áustria.

Leclerc também tem 27 poles e 52 pódios, entre eles dois terceiros lugares nesta temporada, nos GPs da Austrália e do Japão.

Nos GPs de Miami e Montreal, em maio, ele terminou em oitavo e quarto, respectivamente.

Na Flórida, o monegasco declarou estar "muito decepcionado" consigo mesmo e reconheceu que teve um fim de semana "catastrófico" no Canadá.

Ao contrário de seu companheiro de equipe, o veterano Lewis Hamilton, Leclerc, recém-casado com a estrela da moda e das redes sociais Alexandra Saint-Mleux, tem uma personalidade discreta e reservada nas entrevistas coletivas e no padoque.

Enquanto o "mercado de contratações" para 2027 já começou, o atual líder do Mundial de Fórmula 1, o jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 anos, teve que desmentir um rumor que o colocava na mira da Ferrari.

"Sou piloto da Mercedes e meu objetivo é vencer na Mercedes. Tenho o dever de dar o melhor de mim por esta equipe. Depois, vamos ver", declarou Antonelli em um evento no último fim de semana na Itália.

A sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada a partir desta sexta-feira no mítico circuito de rua de Monte Carlo.