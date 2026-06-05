Leclerc aperta o rimto no fim e lidera 1º treino livre para o GP de Mônaco e Bortoleto é o 9º

Em uma disputa acirrada nos instantes finais, Charles Leclerc fez a festa da sua torcida na manhã desta sexta-feira ao ser o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Mônaco, ao cravar o tempo de 1min13s978. Lewis Hamilton ficou com a segunda colocação. Fechando o Top-3, aparece a Red Bull de Max Verstappen.

Kimi Antonelli, líder do Mundial de pilotos, chegou a ser o líder na parte derradeira do treino livre, mas não acompanhou o ritmo mais forte das Ferraris e da Red Bull e finalizou a sua participação na quarta colocação, seguido pelo companheiro Gerge Russel, em quinto.

Logo no início da movimentação, um susto. Piloto da casa, o monegasco Charles Leclerc perdeu o tempo de freada Mirabeau Alta e foi parar na área de escape, mas logo conseguiu retornar à pista.

Andando na casa de 1min18s Max Verstappen foi o primeiro a cravar a melhor marca com a sua Red Bull. Com os tempos baixando, o ferrarista Lewis Hamilton e Leclerc, seu companheiro de equipe, também conseguiram andar na liderança.

Após a primeira meia hora de treino, Gabriel Bortoleto conseguiu ficar na parte intermediária dos melhores tempos, mas apresentou dificuldade com o traçado e reclamou de um problema no câmbio. No final, ele melhorou o seu rendimento e terminou em 9º.

O treino contou ainda com um breve safety car para a retirada de um pedaço da Alpine de Pierre Gasly e, na sequência, bandeira vermelha após Isack Hadjar bater forte com a sua Red Bull ao contornar a chicane da piscina.

No fim, Fernando Alonso perdeu o controle do carro na saída do túnel bateu com a parte dianteira no muro e encerrou a atividade com bandeira vermelha.

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira para a realização do segundo treino livre, por volta das 12h30 (horário de Brasília). No sábado, acontece a última atividade de pista antes da disputa do treino classificatório que vai definir o grid, às 11h30. No domingo, o GP de Mônaco começa às 10h.

CONFIRA O RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE PARA O GP DE MÔNACO:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min13s978

2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s204

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min14s491

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s537

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min14s983

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s291

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min15s343

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min15s565

9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min15s750

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s828

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s989

12º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min16s041

13º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s148

14º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min16s170

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s189

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s292

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min13s333

18º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min16s389

19º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s431

20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s678

21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s460