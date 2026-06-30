LeBron James deixará os Lakers na NBA; veja prováveis destinos

Aos 41 anos de idade, LeBron James seguirá sua carreira na NBA em outra equipe a partir da próxima temporada. De acordo com Shams Charania, da ESPN americana, o jogador informou o Los Angeles Lakers que jogará em outro lugar.
A informação foi confirmada pelo CEO da Klutch Sports, Rich Paul, que representa James e outros atletas. O atleta estava na franquia desde 2018/2019.
O destino ainda não foi confirmado, mas boatos de algumas equipes já surgiram. Existe a possibilidade dele jogar ao lado de Stephen Curry no Golden State Warriors.
Draymond Green recusou sua player option para poder refazer seu contrato ganhando menos e, assim, abrir espaço na folha salarial para novas peças no elenco.
Segundo a ESPN e o The Guardian, os Warriors planejam contratar LeBron James. Ainda, a ideia é trazer Anthony Davis por meio de uma troca que pode envolver Jimmy Butler.
Outra opção é um retorno ao Miami Heat, franquia pela qual ele conquistou dois títulos da NBA. Com a aquisição de Giannis Antetokounmpo, o time da Flórida surge como um candidato a contratar James.