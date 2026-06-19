Lateral neozelandês se transfere para o Olimpia, do Paraguai, após ganhar fama no Instagram

Payne tem 53 jogos pela seleção de seu país. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O lateral-direito Tim Payne, sensação da Nova Zelândia nas redes sociais na Copa do Mundo, capitalizou na quinta-feira (18) sobre sua fama recém-adquirida e anunciou que assinou com o Olimpia, do Paraguai.

Seu time, o Wellington Phoenix, confirmou a transferência para o tricampeão da Copa Libertadores por um valor não divulgado. O novo clube, sediado em Assunção, tampouco divulgou.

"Do outro lado do mundo para o clube mais glorioso do Paraguai. Bem-vindo ao 'El Decano', TIM!", escreveu o Olimpia no X, sem fornecer detalhes do contrato.

Payne, 32 anos, ganhou fama nas redes sociais no período que antecedeu a Copa, depois que o influenciador argentino El Scarso decidiu aumentar o número de seguidores do jogador "menos seguido" do torneio.

Seu número de seguidores no Instagram saltou de apenas 4 mil para mais de cinco milhões em uma semana e, agora, está pouco abaixo de seis milhões.

— Não foi uma decisão fácil. Sete anos no Wellington Phoenix. Cento e quarenta nove partidas. Aos torcedores, aos meus companheiros de equipe e a todos que me apoiaram ao longo da minha carreira, nos bons e nos maus momentos, meu muito obrigado — afirmou o lateral.

Payne disse que será um grande desafio para sua carreira atuar na América do Sul.

— Poder me testar na elite do futebol sul-americano, na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, é uma das oportunidades mais incríveis que eu poderia desejar como profissional — acrescentou.

O influenciador El Scarso foi um dos primeiros a comentar a notícia: "Boa sorte, irmão".

Payne foi titular na partida de estreia da Nova Zelândia na Copa, que terminou empatada em 2 a 2 contra o Irã.

A Nova Zelândia enfrentará o Egito e a Bélgica na sequência, pelo Grupo G.