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Lateral neozelandês se transfere para o Olimpia, do Paraguai, após ganhar fama no Instagram

Tim Payne deixa o Wellington Phoenix após sete anos. Jogador atuou na partida da estreia da Nova Zelândia na Copa do Mundo 

AFP

Zero Hora

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