Lateral-esquerdo Caio Henrique assina com o Ajax

O lateral-esquerdo brasileiro Caio Henrique acertou sua transfência do Mônaco para o Ajax, anunciou o clube do Principado nesta terça-feira (30).

Após chegar ao Mônaco em 2020, procedente do Atlético de Madrid por 8 milhões de euros (R$ 51 milhões, na cotação da época), Caio Henrique defendeu a Seleção Brasileira em cinco ocasiões, três delas na última temporada.

Uma grave lesão na coxa o afastou dos gramados entre março e maio, impedindo-o de concorrer a uma vaga na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Em seis temporadas e 211 partidas disputadas em todas as competições pelo Mônaco, 34 delas na última temporada, o lateral de 28 anos nascido em Santos marcou 3 gols e distribuiu 39 assistências.

Uma fonte próxima às negociações indicou à AFP que sua transferência deve girar em torno de 11 milhões de euros (R$ 65 milhões, na cotação atual) ao Monaco, além de três milhões de euros (R$ 17,7 milhões) em bônus por desempenho.