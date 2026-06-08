Lassana Diarra chega a acordo com Fifa sobre direitos de transferência

O ex-jogador de futebol francês Lassana Diarra, que reivindicava à Fifa e à Federação Belga de Futebol uma indenização de 65 milhões de euros (384 milhões de reais) por direitos de transferência, alcançou um acordo com a entidade que comanda o futebol, informou nesta segunda-feira (8) à AFP uma fonte próxima ao caso.

Em 4 de outubro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), ao qual o jogador recorreu, considerou que determinadas regras da Fifa relativas à transferência internacional de atletas eram contrárias ao direito europeu, transformando assim o sistema de transferências.

O jogador anunciou em outubro que recorreria à Justiça belga para fazer valer a decisão europeia.

Ao ser contatada pela AFP, a Fifa indicou que "após o acordo global alcançado, o senhor Lassana Diarra e a Fifa encerraram todos os processos judiciais que os opunham", acrescentando que a entidade "não reconhece nenhuma culpa e não efetuou qualquer pagamento de indenização".

Por sua vez, os advogados do jogador disseram não poder fazer comentários no momento.

O caso remonta a 2014, quando Diarra rescindiu seu contrato com o Lokomotiv Moscou para assinar com o clube belga Charleroi, após uma drástica redução de salário no clube russo.

Por medo de ter que pagar uma indenização significativa, tal como estipulava a regulamentação, o Charleroi desistiu de contratar o jogador, que levou seu caso à Justiça belga, com o apoio do sindicato mundial de jogadores FIFPro.