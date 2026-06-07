Lamine Yamal admite que pensou que ganharia Bola de Ouro em 2025

O astro do Barcelona Lamine Yamal revelou neste domingo (7) que pensava que ganharia a Bola de Ouro em 2025, entregue ao atacante francês do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, e que isso o ajudou a amadurecer.

"Sendo sincero, eu pensava que nesse dia [em setembro de 2025] iria ganhar. Mas acho que foi bom Dembélé ter vencido", declarou Yamal, que ficou em segundo na premiação.

"Além de me ajudar a crescer pessoalmente, acho que não era o momento certo para eu ganhar, porque eu era garoto e não teria entendido o que significa ganhar uma Bola de Ouro", acrescentou o atacante de 18 anos.

O jogador do Barça e da seleção espanhola era um forte candidato ao prêmio depois de ter levado o time catalão a três títulos (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha) e à semifinal da Liga dos Campeões, perdida para a Inter de Milão.

Yamal afirmou que o fato de não ter levado a Bola de Ouro serviu de motivação para a temporada 2025/2026, que terminou com o segundo título espanhol consecutivo para o Barça e uma eliminação nas quartas de final da Champions diante do Atlético de Madrid.

"Me ajudou muito a crescer", disse o jovem atacante. "Eu amadureci muito a partir dali e mudei muitas coisas na minha vida".

Yamal também afirmou que ficou feliz por Dembélé, com quem diz se dar muito bem.

O atacante 'blaugrana', eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol, está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na reta final da temporada.

O técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, espera contar com ele no primeiro jogo da Copa do Mundo, no dia 15 de junho, contra Cabo Verde.