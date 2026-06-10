Knicks x Spurs: a movimentação em Nova York para o jogo 4 das finais da NBA; assista

Às vésperas do início da Copa do Mundo, o basquete ainda domina a atenção em Nova York.
O PrimeCast desta semana chega em edição especial, com a movimentação do lendário Madison Square Garden, em Nova York, no pré-jogo.
O programa também traz bastidores e análises da decisão da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs.
Em meio à atmosfera de uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, o programa mostra como a cidade vive a expectativa pelo confronto que pode marcar uma nova página na história da liga, enquanto o mundo do esporte já começa a voltar os olhos para o maior torneio de futebol do planeta.
O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.