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Fim da espera
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Knicks vencem Spurs em San Antonio, fecham a série e voltam a conquistar a NBA depois de 53 anos

Jalen Brunson anota 41 pontos e comanda mais um triunfo, com placar de 94 a 90 para o time de Nova York

Zero Hora

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