Knicks vencem Spurs em San Antonio, fecham a série e voltam a conquistar a NBA depois de 53 anos

Anunobi (dir.) foi determinante para a vitória no jogo 4, que encaminhou título dos Knicks. Gregory Shamus / AFP

Uma longa espera chegou ao fim para a cidade de Nova York e para os Knicks. Já no início da madrugada deste domingo (14), o time bateu o Spurs em San Antonio por 94 a 90, fechou a série em 4 a 1 e voltou a conquistar a NBA depois de 53 anos.

Mais uma vez, Jalen Brunson comandou a vitória. O armador dos Knicks anotou 41 pontos, e deve ser eleito o MVP das finais da NBA.

O Knicks havia encaminhado o título em um jogo mágico no Garden, na quinta-feira (11). Na ocasião, buscou a maior virada da história de um jogo de final de NBA, quando perdia por 29 pontos. A vitória valeu o 3 a 1 e uma mão na taça.

O último título havia sido em 1973, quando os Knicks bateram os Lakers também por 4 a 1. O time também havia sido campeão em 1970. Esta também era uma revanche de 1999, quando o Spurs venceu a NBA em cima do time de Nova York.