Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4

Em noite mágica e com a maior virada da história de um duelo das finais da NBA, o New York Knick tiraram uma diferença de 29 pontos e conquistaram a vitória no Jogo 4, por 107 a 106, contra o San Antonio Spurs, no Madison Square Garden. Os nova-iorquinos lideram a série por 3 a 1 e estão a uma vitória do título.

Jalen Brunson liderou a virada dos Knicks com 36 pontos, apoiado pelos 33 pontos de OG Anunoby, autor dos dois pontos decisivos, restando apenas um segundo no relógio. Pelos Spurs, o gigante Victor Wembanyama anotou 24 pontos e 13 rebotes. O Jogo 5 será disputado no Texas, no Frost Bank Center, em San Antonio, no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília).

A jovem equipe dos Spurs, treinada por Mitch Johnson, fez um grande primeiro tempo, com impacto dos dois lados da quadra. Com a mão calibrada nas bolas de três pontos e destaque para Devin Vassell, os texanos abriram larga vantagem. No segundo tempo, Mike Brown encontrou ajustes defensivos, e os Knicks aproveitaram a queda de rendimento dos Spurs nos arremessos de longa distância para diminuir a diferença e consolidar a virada nos minutos finais.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro período teve como grande destaque Victor Wembanyama, que impactou o duelo dos dois lados da quadra. O francês foi o cestinha da parcial, com 13 pontos, além de liderar os rebotes, com três. Muito participativo e provocador, sentiu a atmosfera do jogo desde os primeiros minutos. Pelos Knicks, o principal destaque foi novamente OG Anunoby, com sete pontos. Jalen Brunson ficou limitado a apenas quatro pontos, enquanto Karl-Anthony Towns anotou três, em uma bola de três pontos. Restando três minutos para o fim do quarto, os Spurs venciam por 32 a 18. A parcial terminou com vantagem de 19 pontos para os visitantes: 41 a 22.

No início do segundo quarto, Wembanyama voltou a se destacar, e DeAaron Fox converteu uma bela bola de três para ampliar ainda mais a vantagem. Com 10 minutos para o intervalo, a margem já era de 23 pontos: 48 a 25. O novato armador Dylan Harper teve um primeiro tempo digno de veterano, anotando 15 pontos, incluindo três bolas de três importantes e belas infiltrações no garrafão. A dois minutos do fim da primeira metade, o placar apontava 71 a 46. Atônito, o Madison Square Garden assistia em silêncio à dominância da franquia texana, que fechou o primeiro tempo vencendo por 76 a 49, uma diferença de 27 pontos.

Segundo tempo

Restando nove minutos para o fim do terceiro quarto, Wembanyama cometeu uma falta flagrante em Towns, lance que deu início a uma boa sequência dos Knicks, que reduziram a diferença para 81 a 59. Com os Spurs frios ofensivamente e Wembanyama no banco para descanso nos minutos finais do período, os nova-iorquinos reagiram. Josh Hart converteu uma linda bola de três e cortou a vantagem para 16 pontos, coroando uma sequência de 13 pontos consecutivos dos donos da casa. Em uma parcial ruim de DeAaron Fox, que desperdiçou posses importantes, os Knicks seguiram crescendo e encerraram o terceiro quarto apenas 15 pontos atrás.

No último período, os Knicks continuaram pressionando e diminuindo a diferença. Faltando sete minutos para o fim, Towns acertou uma bola de três para reduzir a desvantagem para 13 pontos. Na sequência, encarou Wembanyama no jogo físico e converteu mais uma cesta, deixando a vantagem dos Spurs em apenas um dígito. Em uma arrancada de 17 a 4, os Knicks colocaram fogo na partida a cinco minutos do fim.

Restando dois minutos, José Alvarado acertou um belo arremesso de três pontos e reduziu a diferença para apenas duas posses de bola: 104 a 100 para os Spurs. Brunson respondeu com uma bola de três, e Josh Hart teve a oportunidade da virada em uma infiltração, mas desperdiçou a bandeja, mantendo o jogo em apenas um ponto de diferença a um minuto do fim.

Wembanyama ainda teve a chance de recolocar os Spurs em vantagem, mas desperdiçou dois lances livres. Na posse seguinte, Brunson atacou a cesta e colocou os Knicks na frente, coroando a maior virada da história das Finais da NBA. Com cinco segundos restantes, Anunoby aplicou um toco espetacular em Fox para manter viva a vantagem dos nova-iorquinos. Na última posse da partida, o mesmo Anunoby garantiu a vitória com um tapinha após o rebote, restando apenas um segundo no relógio.

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