Kateřina Siniaková e Taylor Townsend são campeãs de duplas em Roland Garros

Líderes do ranking mundial de duplas, a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend conquistaram o título do Aberto da França, neste domingo (7), com vitória por 2 a 0, sobre as vice-líderes, a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić. As parciais foram de 6/2 e 7/5.
Este foi o terceiro Grand Slam vencido pela parceria. Em 2024, elas foram campeãs em Wimbledon e em 2025 do Australian Open.
Para Siniaková este foi o 11º título em Slams, o quarto em Roland Garros. Ela ainda tem outros três em Wimbledon e no Australian Open e um troféu do US Open.
Na carreira, a tcheca de 30 anos agora soma 37 conquistas nas duplas, além de cinco de simples.
Townsend ganhou seu terceiro Slam, todos com Siniaková. Na carreira, ela acumula 16 conquistas nas duplas.