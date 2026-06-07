Esportes

Em Paris
Notícia

Kateřina Siniaková e Taylor Townsend são campeãs de duplas em Roland Garros

Líderes do ranking mundial de duplas venceram Danilina e Krunić por 6/2 e 7/5, somando o terceiro Grand Slam juntas

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS