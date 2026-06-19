Kane diz que viveu um de seus melhores momentos com a seleção da Inglaterra ao som de 'Wonderwall'

O capitão da seleção inglesa, Harry Kane, disse que o momento emocionante em que a equipe e os torcedores cantaram juntos 'Wonderwall', após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo de 2026, foi um dos melhores de sua trajetória vestindo a camisa da Inglaterra.

A equipe comandada por Thomas Tuchel teve um início avassalador em sua primeira partida pelo Grupo L, realizada na quarta-feira em Arlington, no Texas, com Kane marcando dois gols na vitória por 4 a 2.

Os jogadores ingleses celebraram o triunfo com a torcida enquanto o sucesso 'Wonderwall', da banda Oasis (lançado em 1995), ecoava pelo estádio AT&T.

"Foi um dos meus momentos favoritos de todos os tempos vestindo a camisa da Inglaterra, especialmente em um grande torneio", disse Kane no programa 'Lions Den', da seleção inglesa.

"Sei que é apenas o primeiro jogo e não vamos nos empolgar demais, mas aquela conexão emocional com os torcedores... sabemos o quanto isso significa para eles".

"Acho que eles percebem o quanto isso significa para nós. Temos essa conexão agora, mas naquele momento específico, quando cantavam 'Wonderwall' no estádio e todos sabiam a letra, foi um momento realmente especial, na minha opinião", observou ele.

Tuchel falou sobre dar continuidade ao trabalho do ex-técnico Gareth Southgate para fortalecer o vínculo entre os torcedores e a equipe.

- Tarde de beisebol -

A Inglaterra esteve muito perto de encerrar um jejum que hoje dura 60 anos sem conquistar grandes títulos, tendo chegado a duas finais consecutivas da Eurocopa.

Kane é um dos poucos jogadores remanescentes do elenco que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, sob o comando de Southgate.

"Não restaram muitos jogadores daqueles primeiros torneios neste elenco, então há um ar de renovação. Dá para perceber claramente a fome, o desejo e a empolgação dos jogadores, simplesmente por fazerem parte do que, obviamente, pode ser um verão especial", disse ele.

"Vocês nos veem por aí, todos se dando bem, unidos, passando tempo juntos, mas também percebem isso nos treinos, a maneira como treinamos, a intensidade que aplicamos... lutando para conquistar uma vaga, mas sem qualquer animosidade em relação à concorrência".

Na quinta-feira, Tuchel trocou o banco de reservas pelo montinho do arremessador, realizando o lançamento cerimonial de abertura no estádio do Kansas City Royals, enquanto seus jogadores aproveitavam um dia de folga.

Kane e os defensores Dan Burn e Djed Spence assistiram ao técnico lançar a bola para o treinador dos Royals, Matt Quatraro, antes da partida da Major League Baseball contra o St. Louis Cardinals.

"Um grande dia de recuperação com o pessoal no beisebol", disse o capitão nas redes sociais. "Adoraria tentar rebater um dia! Obrigado por nos receberem, @Royals".

O próximo jogo dos ingleses é contra Gana, em Boston, na terça-feira, antes de encerrarem a fase de grupos contra o Panamá, em 27 de junho.