Julián Álvarez pede para deixar o Atlético de Madrid

Após comemorar a classificação da Argentina para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante Julián Álvarez confirmou, nesta segunda-feira (22), seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, afirmando que uma transferência seria "o melhor para todos".

Os dois gigantes do futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona, já se movimentaram para contratar Álvarez, que também estaria na mira de outros grandes clubes europeus, embora o 'Atleti' o considere inegociável.

O jogador de 26 anos, conhecido como 'La Araña' ('A Aranha'), falou sobre seu futuro pela primeira vez à imprensa após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, pela segunda rodada do Grupo J do Mundial da América do Norte.

"Não é o momento de falar sobre isso, mas também não posso esconder. Tento ser uma pessoa honesta", disse o atacante na zona mista do estádio em Dallas.

"Conversei com as pessoas do clube, com quem eu precisava conversar, e acho que uma transferência é o melhor para todos. Quero realizar meu sonho", disse Álvarez, sem especificar seu destino preferido.

Na semana passada, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmou desconhecer qualquer desejo de seu astro de deixar o clube após duas temporadas sem títulos.

Cerezo também expressou sua indignação com as investidas de clubes rivais e reiterou que Álvarez só sairia mediante o pagamento de sua cláusula de rescisão, fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,94 bilhões na cotação atual).

No início deste mês, o Atlético rejeitou uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 884 milhões) do Real Madrid, clube que, posteriormente, voltou suas atenções para outros alvos.

O Barcelona fez sondagens mais discretas pelo argentino e estaria preparando uma nova oferta pelo atacante, visto pelo clube como o substituto ideal para o polonês Robert Lewandowski.