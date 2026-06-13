Judocas da Sogipa e do Grêmio Náutico União são campeões no Troféu Brasil 

As competições individuais do Troféu Brasil de Judô foram encerradas, neste sábado (14), em Cuiabá. O Rio Grande do Sul terminou a competição com 12 medalhas: três de ouro, duas de prata e sete de bronze.

O último dia teve as categorias médio, meio-pesado e pesado, para homens e mulheres.

Guilherme Schmidt, da Sogipa, venceu na categoria médio (até 90 kg). Na decisão, ele superou João Segatelle (Pinheiros-SP). O bronze foi dividido entre Marcelo Fronckowiak (Flamengo-RJ) e Gabriel Freitas (Grêmio Náutico União).

No pesado (acima de 100 kg), Andrey Coelho (Grêmio Náutico União) levou o ouro, após vencer João Silva (Instituto Reação-RJ) na decisão. Juscelino Nascimento e André Humberto, ambos do Minas Tênis Clube (MG), ficaram com as medalhas de bronze.

Competindo em uma categoria acima de seu peso, o meio-pesado (até 100 kg), Rafael Macedo (Sogipa) ficou com a prata. Na final, ele foi superado por Giovani Ferreira (Pinheiros). O bronze foi de Wilgner Mendes (Sogipa) e Gustavo Assis (Minas Tênis Clube).

No pesado feminino (acima de 78 kg), Olívia Carneiro (Sogipa) subiu no pódio para receber uma medalha de bronze, ao lado de Vitória Siqueira (Sesi-SP). O ouro foi ganho por Giovanna Santos (Flamengo), que venceu Thauan Silva (Paulistano-SP), na final.

Maria Guilherme (Sesi-SP), na categoria médio (até 70 kg), e Beatriz Freitas, no meio-pesado (até 78 kg), foram as demais campeãs do sábado.