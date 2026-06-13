Judocas da Sogipa conquistam três medalhas no Troféu Brasil

O judô gaúcho segue mostrando sua força no cenário nacional. Em Cuiabá (MT), onde acontece o Troféu Brasil, já são seis pódios conquistados.
Na sexta-feira (12), mais quatro pesos conheceram seus medalhistas e a Sogipa obteve três medalhas. Agora são quatro medalhas sogipanas e duas do Grêmio Náutico União.
O melhor desempanho foi de Jéssica Lima, campeã na categoria leve feminina (até 57 kg). Número 14 do ranking mundial, ela garantiu o ouro ao superar Gyovanna Andrade (Sesi-SP).
As medalhas de bronze foram divididas entre Sarah Souza (Pinheiros-SP) e Thayane Lemos (Instituto Reação-RJ).
Já na categoria leve masculina (até 73 kg), um pódio duplo. Matheus Nolasco levou a prata ao perder a final para Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby-SP) e Gabriel Genro dividiu o bronze com Luís Rossetim (Paineiras do Morumby).
Nas outras duas divisões de peso disputadas na sexta, Gabriel Falcão (Instituto Reação) foi campeão no meio-médio masculino (até 81 kg), enquanto Manuela Maia (Flamengo) ficou com o ouro no meio-médio Feminino (até 63 kg).
O Troféu Brasil prossegue neste sábado com mais três categorias: médio, meio-pesado e pesado, para homens e mulheres.