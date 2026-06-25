Juan Manuel Cerúndolo é eliminado nas quartas de final em Eastbourne

O argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.45 do mundo), foi eliminado nas quartas de final do torneio ATP 250 de Eastbourne (Reino Unido), ao perder para o britânico Toby Samuel (N.142) pelas parciais 6-3 e 6-4.
Samuel, que entrou no quadro principal como 'lucky loser' depois de cair na fase anterior, segue como revelação do torneio, um dia após ter eliminado outro argentino, Thiago Agustín Tirante (N.54), na segunda rodada.
Juan Manuel Cerúndolo, surpresa no último Roland Garros após chegar às oitavas de final eliminando o número um do mundo, Jannik Sinner, deixa o torneio e não poderá seguir os passos do irmão, Francisco Cerúndolo (N.21), que no último domingo foi campeão em Queen's, outro torneio britânico na grama, preparatório para Wimbledon.
-- Torneio ATP e WTA de Eastbourne
- Simples masculino - Quartas de final:
Zizou Bergs (BEL) x Jan Choinski (GBR) 6-3, 6-3
Toby Samuel (GBR) s Juan Manuel Cerúndolo (ARG/N.8) 6-3, 6-4
Jack Draper (GBR) s Gabriel Diallo (CAN) 6-1, 6-4
Ugo Humbert (FRA/N.6) s Quentin Halys (FRA) 6-3, 6-4
- Simples feminino - Quartas de final:
Tatjana Maria (GER) x Tereza Valentova (CZE) 6-3, 7-5
Jelena Ostapenko (LET/N.3) x Zeynep Sönmez (TUR) 6-3, 6-0
Petra Marcinko (CRO) x Caty McNally (EUA) 6-3, 4-6, 6-4
Madison Keys (EUA/N.2) x McCartney Kessler (EUA/N.7) 6-3, 6-1
* AFP