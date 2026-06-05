Jovem Lennart Karl pode ficar fora da Copa por lesão, admite técnico da Alemanha

O jovem atacante Lennart Karl pode ficar fora da Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho, devido a uma lesão, disse o técnico da seleção Alemanha, Julian Nagelsmann, nesta sexta-feira (5).

Em conversa com jornalistas em Chicago antes do amistoso deste sábado contra os Estados Unidos, o último da seleção alemã antes do Mundial, Nagelsmann confirmou que Karl, de 18 anos, é dúvida para o torneio após se lesionar em um treino.

"Para ser sincero, a situação não parece boa. Ele está indo para o hospital agora para fazer uma ressonância magnética", afirmou o treinador. "Primeiro, precisamos assimilar a situação, e ele também. Para isso, precisamos de um diagnóstico. Depois, vamos ver se convocamos um substituto ou não".

Nagelsmann não revelou a natureza da lesão sofrida por Karl.

O atacante do Bayern de Munique estreou na primeira divisão nesta temporada e rapidamente se firmou na equipe campeã da Bundesliga comandada pelo técnico Vincent Kompany.

Karl fez sua estreia como titular pela seleção alemã na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia em amistoso disputado no domingo passado, em Mainz, onde deu uma assistência.

Nagelsmann também confirmou que o veterano goleiro Manuel Neuer não estará 100% a tempo para o amistoso contra os Estados Unidos, mas se mostrou otimista quanto ao seu retorno para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo, contra Curaçao, no dia 14 de junho, pelo Grupo E, que também conta com Costa do Marfim e Equador.

Neuer foi surpreendentemente convocado no mês passado para o Mundial, quase dois anos depois de anunciar sua aposentadoria da seleção.

"Na idade dele, não é necessária uma fase de preparação", disse Nagelsmann sobre o goleiro. "Ele sabe como lidar com situações de muita pressão".

"Ele está a caminho de atingir a sua melhor forma. No entanto, não queremos correr riscos amanhã", concluiu o treinador alemão.