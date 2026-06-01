Jornal espanhol destaca atuação da seleção contra o Panamá: 'Brasil intimida!'

O jornal As, da Espanha, destacou a vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá no último domingo, 31, no Maracanã. O amistoso foi o penúltimo teste da equipe nacional antes da disputa da Copa do Mundo.

O jornal europeu afirmou que o "Brasil intimida!". O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti deslanchou apenas no segundo tempo, quando o treinador fez várias alterações na equipe.

"Carlo Ancelotti fez substituições e com elas chegou uma chuva de gols. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra, com energias renovadas. E a pressão que se viu no início da partida foi a chave de um jogo que mudou por completo. Em 10 minutos, a seleção canarinha destroçou o rival", analisou o As.

"O jogo se converteu em um enfrentamento sem nenhum tipo de competitividade. O Panamá não soube encaixar os golpes, caindo por terra o que foi visto no primeiro tempo. Com muito mais controle, a seleção brasileira ditou o ritmo do jogo, apesar que os jogadores quiseram mais gols, assim como o público", prosseguiu.

O Brasil ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo. A partida amistosa acontecerá em Cleveland, nos Estados Unidos.