Jogador dinamarquês Christian Eriksen desmaia durante amistoso contra a Ucrânia

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que usa um desfibrilador desde que sofreu uma parada cardíaca na Eurocopa de 2021, desmaiou em campo durante um amistoso contra a Ucrânia neste domingo (7), em Odense.

O jogador de 34 anos caiu no chão aos 19 minutos do segundo tempo. A partida foi encerrada pelo árbitro 15 minutos depois.

Após receber atendimento médico no local, Eriksen conseguiu se levantar e entrou na ambulância por conta própria.

"Christian Eriksen está consciente e está bem, considerando o que aconteceu", informou a Federação Dinamarquesa de Futebol em sua conta na rede social X.

"Ele perdeu a consciência por um breve período, mas logo a recuperou. Tivemos um rápido contato com ele", acrescentou o médico Morten Boesen, citado pela Federação.

A parada cardíaca sofrida em 12 de junho de 2021, em Copenhague, levou Eriksen a passar por uma cirurgia para implante de um desfibrilador subcutâneo, o que lhe permitiu continuar sua carreira.

Ele assinou com o Brentford, da Inglaterra, em janeiro de 2022 e retornou às competições em fevereiro daquele ano, oito meses após o incidente.

Depois, se transferiu para o Manchester United (2022-2025) e atualmente é jogador do Wolfsburg, da Alemanha, com quem tem contrato até junho de 2027.

Com o tempo, Eriksen também retornou à seleção dinamarquesa e disputou com a equipe na Copa do Mundo de 2022 e a Euro de 2024.

A Dinamarca não se classificou para o Mundial deste ano, assim como a Ucrânia, sua adversária no amistoso deste domingo