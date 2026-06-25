Jogador argentino pede ajuda para localizar família após terremoto na Venezuela

Depois de surgir no futebol europeu, Trejo fez carreira no futebol venezuelano. Reprodução / Instagram: @lucastrejo_lt

O zagueiro argentino Lucas Trejo afirmou nesta quinta-feira (25) que sua família está desaparecida após o terremoto que atingiu a Venezuela.

Em uma postagem nas redes sociais, Trejo publicou uma foto da mulher e dos dois filhos, pedindo ajuda na busca por informações.

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família por favor", escreveu.

Trejo joga pelo Marítimo de La Guaira, região mais atingida pelos tremores de acordo com as autoridades locais.

Depois de surgir no futebol europeu, fez carreira no futebol venezuelano. Em 2018, enfrentou o Grêmio na Libertadores pelo Monagas. Em 2021, jogou contra o Inter, na mesma competição, pelo Deportivo Táchira.

Onde aconteceram os terremotos?

Na manhã desta quinta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, atualizou o balanço de vítimas, informando 164 mortos e 971 feridos.

Um primeiro tremor teve epicentro 21 quilômetros ao oeste da cidade de Morón, na costa ao norte do país, às 19h4min (no horário de Brasília), e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, a alguns quilômetros de distância, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Qual a magnitude dos tremores?