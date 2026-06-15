João Fonseca x Yannick Hanfmann: horário e onde assistir ao jogo pelo ATP 500 de Halle

João Fonseca vem de boa campanha em Roland Garros. THOMAS SAMSON / AFP

A estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle, na Alemanha, será nesta terça-feira (16), por volta das 8h (de Brasília), contra Yannick Hanfmann. O duelo contra o alemão de 34 anos será o segundo da quadra central do torneio.

O brasileiro de 19 anos é o 24º do ranking mundial e enfrentará o atual 59 do mundo. Esta será a primeira partida entre os dois tenistas.

Fonseca vem de uma boa campanha em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final. Hanfmann, por outro lado, foi eliminado na primeira rodada.

O duelo será na grama — Halle é um dos principais torneios preparatórios para Wimbledon, Grand Slam que começa no final de julho.

Horário e onde assistir a João Fonseca x Yannick Hanfmann