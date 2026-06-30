João Fonseca x Jesper de Jong: horário e onde assistir ao jogo pela segunda rodada de Wimbledon

O segundo jogo de João Fonseca em Wimbledon já tem data e horário definidos. Nesta quarta-feira (30), não antes das 10h30min (de Brasília), o brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong, na quadra 3 do torneio.
Este será o primeiro confronto entre os tenistas. Fonseca é o 27º do ranking mundial, enquanto o adversário ocupa a 73ª posição.
Na primeira rodada, o brasileiro venceu por 3 sets a 0, sem ter muitos problemas. Por outro lado, o holandês teve uma longa partida de cinco sets e que precisou ser disputada em dois dias diferentes.
O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Roman Safiullin x Botic van De Zandschulp.
Horário e onde assistir
- Horário: não antes das 10h30min (de Brasília)
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney+