João Fonseca x Jesper de Jong: horário e onde assistir ao jogo pela segunda rodada de Wimbledon

Fonseca em ação em Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

O segundo jogo de João Fonseca em Wimbledon já tem data e horário definidos. Nesta quarta-feira (30), não antes das 10h30min (de Brasília), o brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong, na quadra 3 do torneio.

Este será o primeiro confronto entre os tenistas. Fonseca é o 27º do ranking mundial, enquanto o adversário ocupa a 73ª posição.

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Na primeira rodada, o brasileiro venceu por 3 sets a 0, sem ter muitos problemas. Por outro lado, o holandês teve uma longa partida de cinco sets e que precisou ser disputada em dois dias diferentes.

O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Roman Safiullin x Botic van De Zandschulp.

Horário e onde assistir

Horário: não antes das 10h30min (de Brasília)

não antes das 10h30min (de Brasília) Onde assistir: ESPN 2 e Disney+