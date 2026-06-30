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João Fonseca x Jesper de Jong: horário e onde assistir ao jogo pela segunda rodada de Wimbledon

Partida ocorrerá na quadra 3, nesta quarta-feira (1º), não antes das 10h30min (de Brasília)

Zero Hora

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