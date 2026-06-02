Sensação de Roland Garros 2026, João Fonseca entra em quadra nesta terça (2) contra o tcheco Jakub Menšík pelas quartas do Grand Slam francês.
Para chegar entre os oito melhores do torneio, Fonseca venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 nas oitavas de final. Enquanto Menšík derrotou o russo Andrey Rublev por 3 sets a 2.
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